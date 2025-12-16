Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
16.12.2025 06:00:14
Shell mergers chief departed after CEO blocked bid for BP
Wael Sawan’s lack of enthusiasm suggests oil major may not move on rival when takeover restrictions endWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!