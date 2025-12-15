STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,88 Prozent auf 4 856,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,105 Prozent auf 4 819,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 819,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 857,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der STOXX 50 4 585,66 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 4 392,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,93 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 2,09 Prozent auf 30,79 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 5,78 EUR), UniCredit (+ 1,49 Prozent auf 68,96 EUR), Enel (+ 1,45 Prozent auf 8,84 EUR) und Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 196,56 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 584,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 26,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,25 Prozent auf 556,60 EUR), Diageo (-0,15 Prozent auf 16,62 GBP) und UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 911 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 358,647 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at