BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Investment
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.12.2020 wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 366,121 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BP-Papiere wären am 15.12.2025 1 601,59 GBP wert, da der Schlussstand 4,37 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,16 Prozent.
BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
