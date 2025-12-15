RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

Kursentwicklung 15.12.2025 17:58:58

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels

Der STOXX 50 verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,86 Prozent fester bei 4 855,62 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 4 819,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 819,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 857,01 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 806,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 585,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, mit 4 392,27 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,91 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,02 Prozent auf 30,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,84 Prozent auf 86,20 GBP), Enel (+ 1,72 Prozent auf 8,87 EUR), Novartis (+ 1,65 Prozent auf 107,24 CHF) und Roche (+ 1,61 Prozent auf 321,90 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,63 Prozent auf 1 573,50 EUR), Novo Nordisk (-1,48 Prozent auf 316,40 DKK), Deutsche Telekom (-0,93 Prozent auf 26,56 EUR), UBS (-0,50 Prozent auf 34,16 CHF) und BP (-0,41 Prozent auf 4,37 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 15 276 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 358,647 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
