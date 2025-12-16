BP Aktie

Index-Performance 16.12.2025 12:27:24

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Der STOXX 50 bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,34 Prozent leichter bei 4 836,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,044 Prozent auf 4 854,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 860,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 835,88 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 806,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 537,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 390,28 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,47 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,89 Prozent auf 70,26 EUR), UBS (+ 1,76 Prozent auf 34,76 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 108,46 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,58 Prozent auf 559,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), BP (-1,63 Prozent auf 4,30 GBP), Rolls-Royce (-1,57 Prozent auf 10,97 GBP) und SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 160 527 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

2025 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

