BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance
|
16.12.2025 12:27:24
Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,34 Prozent leichter bei 4 836,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,044 Prozent auf 4 854,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 860,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 835,88 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 806,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 537,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 390,28 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,47 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,89 Prozent auf 70,26 EUR), UBS (+ 1,76 Prozent auf 34,76 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 108,46 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,58 Prozent auf 559,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), BP (-1,63 Prozent auf 4,30 GBP), Rolls-Royce (-1,57 Prozent auf 10,97 GBP) und SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 160 527 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
2025 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,10
|-1,79%
|ASML NV
|917,40
|-0,61%
|BNP Paribas S.A.
|79,46
|0,33%
|BP plc (British Petrol)
|4,92
|-1,66%
|Deutsche Telekom AG
|26,74
|0,60%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,82
|0,52%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|560,80
|1,05%
|Novartis AG
|116,10
|2,74%
|Rheinmetall AG
|1 497,50
|-1,87%
|Rolls-Royce Plc
|12,70
|0,00%
|SAP SE
|206,75
|-0,58%
|Siemens AG
|239,00
|0,31%
|UBS
|37,27
|2,64%
|UniCredit S.p.A.
|70,10
|1,55%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 843,26
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.