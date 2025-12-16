BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
16.12.2025 06:00:14
Shell mergers chief departed after CEO blocked bid for BP
Wael Sawan’s lack of enthusiasm suggests oil major may not move on rival when takeover restrictions endWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
06:00
|Shell mergers chief departed after CEO blocked bid for BP (Financial Times)
|
06:00
|Shell mergers chief departed after CEO blocked bid for BP (Financial Times)
|
15.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)