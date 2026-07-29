Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.07.2026 15:57:00
Shell statt Webmail: Himalaya steuert Gmail und Microsoft
Gmail REST API, Microsoft Graph und JSON Schema: Himalaya 2.0 richtet die Mail-CLI stärker auf Automatisierung aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
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30.07.26
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