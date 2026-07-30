Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.07.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Microsoft nach Zahlen auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe das Geschäftsjahr 2025/26 stark abgeschlossen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Dynamik der Cloud-Computing-Plattform habe zudem die Erwartungen übertroffen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT
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