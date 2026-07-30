Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe das Geschäftsjahr 2025/26 stark abgeschlossen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Dynamik der Cloud-Computing-Plattform habe zudem die Erwartungen übertroffen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 390,54
|
Abst. Kursziel*:
63,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 390,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,88%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets