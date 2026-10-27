Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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27.10.2026 16:15:35
Sherwin-Williams Q3 2026 Earnings Call Transcript
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