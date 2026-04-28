Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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28.04.2026 17:21:58
Sherwin-Williams (SHW) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, April 28, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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