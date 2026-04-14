Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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14.04.2026 17:26:07
Sherwin-Williams (SHW) Q4 2024 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Jan. 30, 2025 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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