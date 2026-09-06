Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
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06.09.2026 11:25:00
Should you Avoid Constellation Brands Stock, Even at a 52-Week Low?
Shares of Constellation Brands (NYSE: STZ) have dropped 53% from their high to around $128, sitting just above a 52-week low of $126.45. The slide reflects muted growth expectations as weaker consumer spending has pressured sales.The key question is whether those low expectations go too far. At roughly 11 times forward earnings, the stock looks cheap for a company with exclusive U.S. distribution rights to some of the country's most popular imported beers. At this price, it may look more like a buy than one to avoid.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Constellation Brands Inc (A)
|110,00
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