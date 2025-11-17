Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 20:12:00

Should You Buy Palantir Before Its Next Earnings Report?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) released its third-quarter earnings report on Nov. 3, and in what's becoming a trend, the data analytics company blew past analysts' expectations. Revenue jumped 63% year over year to a new record high of $1.2 billion, and Palantir closed 204 deals of at least $1 million.The company is expected to release its next earnings report in February. If you're debating whether you should invest in Palantir before then, here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten