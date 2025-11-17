Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
17.11.2025 20:12:00
Should You Buy Palantir Before Its Next Earnings Report?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) released its third-quarter earnings report on Nov. 3, and in what's becoming a trend, the data analytics company blew past analysts' expectations. Revenue jumped 63% year over year to a new record high of $1.2 billion, and Palantir closed 204 deals of at least $1 million.The company is expected to release its next earnings report in February. If you're debating whether you should invest in Palantir before then, here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
