Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
29.06.2026 18:05:00
Should You Buy SpaceX Before July 7?
Earlier this month, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) offered investors one of the biggest investing events of all time: its initial public offering. SpaceX raised $75 billion for the largest IPO on record, and went on to bring in a total of more than $85 billion after underwriters exercised an overallotment option. The IPO was greatly oversubscribed, and the stock jumped nearly 20% in its first day of trading from its $135 IPO price. So it's clear investors were eager to get in on this growth story right away.Since, SpaceX has given back some of its gains -- but it's still trading higher than its IPO price. In the coming weeks, certain events will unfold, and they could trigger movement in the stock price. The first such happening is right around the corner, on July 7. Should you buy SpaceX before that time? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|357,70
|7,06%
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