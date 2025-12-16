Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
16.12.2025 05:36:00
Should You Invest $1,000 in Alphabet Right Now?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) has had an unbelievable year. And investors should have zero complaints. As of Dec. 12, shares have climbed 63% in 2025. There is some serious positive momentum working in the company's favor.After such a monumental gain and a $3.7 trillion market cap, should you invest $1,000 in this top tech stock right now? Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
