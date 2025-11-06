Siemens Healthineers Aktie
|44,91EUR
|-0,39EUR
|-0,86%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach drei sauberen Quartalen hätten die Bayern im vierten Geschäftsquartal nun die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Der Ausblick auf 2026 scheine "freiwillig vorsichtig" zu sein. Dies dürfte die Basis sein für neue, vermutlich ambitioniertere Planungen für die kommenden Jahre, die Mitte November auf dem Kapitalmarkttag in London folgen dürften. Einige Tage davor gehe es aber beim Siemens-Kapitalmarkttag erst einmal um die Zukunft des hohen Anteils an der Tochter - eine Unsicherheit, die die Siemens-Healthineers-Aktie schon länger belaste./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,75 €
|
Abst. Kursziel*:
23,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,60%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|45,04
|-0,57%
