Siemens Healthineers Aktie

45,00EUR -4,19EUR -8,52%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 08:42:43

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe nach drei Quartalen, in denen er besser als erwartet abgeschnitten hatte, in seinem Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 scheine angesichts der bekannten Gegenwinde durch Zölle, Währungseffekte und einmalige Finanzeffekte bewusst vorsichtig gewählt. Dormois bleibt zuversichtlich und sieht den Ausblick als "mögliche Grundlage für einen neuen (ambitionierten) Mehrjahresplan", der Mitte November vorgestellt werden soll./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,75 € 		Abst. Kursziel*:
23,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten