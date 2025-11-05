NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des Medizintechnikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt und das Ergebnis je Aktie (EPS) liege nur wegen geringerer Steuererwartungen im Rahmen, schrieb David Adlington am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass die von Siemens Healthineers prognostizierte EPS-Spanne für 2025/26 in der Mitte zu einer Konsenskürzung von 7 Prozent führen dürfte./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT



