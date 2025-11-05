Siemens Healthineers Aktie

45,11EUR -4,08EUR -8,29%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

05.11.2025 08:31:41

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des Medizintechnikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt und das Ergebnis je Aktie (EPS) liege nur wegen geringerer Steuererwartungen im Rahmen, schrieb David Adlington am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass die von Siemens Healthineers prognostizierte EPS-Spanne für 2025/26 in der Mitte zu einer Konsenskürzung von 7 Prozent führen dürfte./ck/ag

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,75 € 		Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,89%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

