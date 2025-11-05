Siemens Healthineers Aktie

45,99EUR -3,20EUR -6,51%
Siemens Healthineers

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
05.11.2025 11:10:41

Siemens Healthineers Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
48,75 € 		Abst. Kursziel*:
2,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

