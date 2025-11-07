Siemens Healthineers Aktie

43,89EUR -0,45EUR -1,01%
Siemens Healthineers

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

07.11.2025 12:10:30

Siemens Healthineers Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, schrieb Sven Kürten am Freitag. Dafür verantwortlich seien aber vor allem Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Managements lägen. Der positive Investmentcase bleibe davon grundsätzlich unberührt. Im Mittelpunkt stünden in den nächsten zwei Wochen Kapitalmarkttage - also auch jener der Muttergesellschaft Siemens wegen der Frage, was mit deren Anteilen passiert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Kaufen
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
44,17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
43,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

