14.10.2025 09:35:38
Siemens-Aktie nicht mehr in Reichweite zum Rekordhoch - die Gründe
Grund für die Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).
Via XETRA verlieren die Siemens-Anteilscheine zeitweise 2,62 Prozent auf 239,65 Euro. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.
Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.
Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten.
