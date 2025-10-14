Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Abstufung belastet 14.10.2025 09:35:38

Siemens-Aktie nicht mehr in Reichweite zum Rekordhoch - die Gründe

Siemens-Aktie nicht mehr in Reichweite zum Rekordhoch - die Gründe

Vom Rekordhoch vergangener Woche setzen sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten ab.

Grund für die Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).

Via XETRA verlieren die Siemens-Anteilscheine zeitweise 2,62 Prozent auf 239,65 Euro. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.

Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.

Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten.

/bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Siemens-Aktie gewinnt: Viertes Quartal dürfte solide ausfallen

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

10.10.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 239,25 -2,94% Siemens AG

