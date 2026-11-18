Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
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18.11.2026 21:00:02
Silgan: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Silgan (NYSE:SLGN) raised its full-year outlook for adjusted earnings per share (adjusted EPS), a measure of net profit per share excluding one-time items, following record quarterly performance. The business is overcoming raw material inflation while preparing for a major portfolio separation into two distinct packaging companies.
Management shares three takeaways on how the company is positioning itself for future growth.
Management plans to acquire Trivium and divide its portfolio into Silgan Dispensing Solutions (Silgan DS), a high-growth dispensing business, and Silgan Metal Container Corporation (Silgan MCC), a food packaging unit. The structural split allows each stand-alone business to deploy capital toward its distinct end markets.
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