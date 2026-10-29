Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
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29.10.2026 14:01:47
Silgan Hldgs Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Silgan stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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19.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Silgan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
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