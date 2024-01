SIX-Handel: Anleger lassen SMI zum Ende des Freitagshandels steigen

Der SMI verbuchte am Abend Zuwächse.

Zum Handelsende ging es im SMI im SIX-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 11 218,43 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,290 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,357 Prozent auf 11 193,42 Punkte an der Kurstafel, nach 11 153,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 255,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 172,67 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,226 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 12.12.2023, den Wert von 11 151,22 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bei 10 979,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 287,82 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Geberit (+ 1,61 Prozent auf 518,80 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 65,08 CHF), UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,31 CHF), Nestlé (+ 1,10 Prozent auf 97,74 CHF) und Logitech (+ 0,96 Prozent auf 81,74 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-0,57 Prozent auf 1 140,00 CHF), Lonza (-0,24 Prozent auf 368,40 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 110,25 CHF), Novartis (+ 0,12 Prozent auf 91,43 CHF) und Alcon (+ 0,29 Prozent auf 68,04 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 173 455 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

