SIX-Handel: Das macht der SMI aktuell

Am Dienstag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,49 Prozent fester bei 11 497,04 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,233 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,998 Prozent höher bei 11 440,87 Punkten, nach 11 327,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 422,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 500,57 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der SMI auf 11 651,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bewegte sich der SMI bei 11 149,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der SMI bei 11 460,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 4,81 Prozent auf 91,56 CHF), Lonza (+ 3,59 Prozent auf 525,00 CHF), Partners Group (+ 2,46 Prozent auf 1 210,00 CHF), Roche (+ 1,64 Prozent auf 229,50 CHF) und Swiss Re (+ 1,61 Prozent auf 100,90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-3,03 Prozent auf 246,70 CHF), Logitech (-0,06 Prozent auf 70,94 CHF), Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 944,00 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 520,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,33 Prozent auf 452,90 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 976 237 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

