Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI-Marktbericht
|
06.05.2026 15:58:57
SIX-Handel: SLI mit Gewinnen
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,77 Prozent höher bei 2 131,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,925 Prozent auf 2 113,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,07 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 151,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 110,96 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 2 067,49 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 2 154,32 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 1 983,29 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,923 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 5,86 Prozent auf 155,30 CHF), Sonova (+ 4,53 Prozent auf 182,30 CHF), Holcim (+ 4,00 Prozent auf 73,92 CHF), Sika (+ 3,77 Prozent auf 147,15 CHF) und Julius Bär (+ 3,70 Prozent auf 66,22 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-12,33 Prozent auf 51,04 CHF), Logitech (-5,04 Prozent auf 76,10 CHF), Swisscom (+ 0,75 Prozent auf 674,00 CHF), Lonza (+ 0,92 Prozent auf 494,70 CHF) und Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 78,31 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 879 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 274,995 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,98 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lonza AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|54,50
|-2,40%
|Amrize
|45,27
|-2,62%
|Holcim AG
|81,70
|0,62%
|Julius Bär
|71,22
|-1,33%
|Logitech S.A.
|87,98
|0,05%
|Lonza AG (N)
|525,00
|-2,78%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,15
|-2,21%
|Richemont
|171,25
|0,97%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|344,38
|-2,17%
|Sika AG
|157,00
|-2,12%
|Sonova AG
|195,70
|-2,10%
|Swiss Re AG
|135,85
|-3,10%
|Swisscom AG
|723,00
|-1,70%
|UBS
|37,93
|-1,40%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,00
|-2,38%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 109,83
|-1,05%
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