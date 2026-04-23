SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen

So bewegt sich der SLI am vierten Tag der Woche.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 2 109,54 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 2 104,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 104,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 096,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 116,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der SLI einen Stand von 1 974,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 131,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 904,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 6,17 Prozent auf 80,20 CHF), Galderma (+ 6,14 Prozent auf 160,00 CHF), Schindler (+ 3,12 Prozent auf 277,60 CHF), Roche (+ 2,01 Prozent auf 319,40 CHF) und Lindt (+ 1,71 Prozent auf 9 820,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil UBS (-3,19 Prozent auf 32,47 CHF), Logitech (-2,43 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (-1,97 Prozent auf 149,00 CHF), Straumann (-1,93 Prozent auf 86,30 CHF) und Swiss Re (-1,72 Prozent auf 128,50 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 922 428 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,763 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at