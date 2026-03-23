Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Kursentwicklung
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23.03.2026 17:58:57
SIX-Handel: SLI notiert schlussendlich im Plus
Schlussendlich legte der SLI im SIX-Handel um 0,55 Prozent auf 1 974,59 Punkte zu. In den Montagshandel ging der SLI 2,01 Prozent schwächer bei 1 924,33 Punkten, nach 1 963,81 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 1 915,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 001,91 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 2 189,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 140,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der SLI auf 2 107,77 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Amrize (+ 3,27 Prozent auf 43,24 CHF), Julius Bär (+ 2,34 Prozent auf 56,92 CHF), VAT (+ 2,17 Prozent auf 518,60 CHF) und Geberit (+ 1,94 Prozent auf 535,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-5,85 Prozent auf 168,05 CHF), Sandoz (-1,88 Prozent auf 59,66 CHF), Nestlé (-1,33 Prozent auf 74,85 CHF), Givaudan (-0,82 Prozent auf 2 656,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 537,20 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 875 730 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,934 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,54 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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