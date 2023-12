SIX-Handel: SLI stärker

In Zürich stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 1 722,11 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,033 Prozent stärker bei 1 720,83 Punkten in den Montagshandel, nach 1 720,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 717,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 726,73 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 1 668,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 743,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der SLI 1 717,02 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,44 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 2,30 Prozent auf 245,10 CHF), Swiss Re (+ 1,79 Prozent auf 100,10 CHF), Temenos (+ 1,08 Prozent auf 75,04 CHF), Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 100,00 CHF) und Novartis (+ 0,74 Prozent auf 86,01 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lonza (-2,45 Prozent auf 326,60 CHF), Alcon (-2,28 Prozent auf 64,22 CHF), VAT (-2,23 Prozent auf 394,80 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 117,95 CHF) und Julius Bär (-1,30 Prozent auf 43,97 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 13 501 898 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,572 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

