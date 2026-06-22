Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index-Performance im Blick
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22.06.2026 09:29:12
SIX-Handel SLI zum Start leichter
Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 2 211,32 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,143 Prozent auf 2 212,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,34 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 210,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 214,07 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 144,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 1 963,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 1 940,44 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,81 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1,44 Prozent auf 68,90 CHF), Lonza (+ 1,34 Prozent auf 505,40 CHF), VAT (+ 0,96 Prozent auf 692,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,29 Prozent auf 208,00 CHF) und Novartis (+ 0,24 Prozent auf 118,58 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Holcim (-1,33 Prozent auf 75,90 CHF), Geberit (-1,06 Prozent auf 521,00 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 162,05 CHF), Galderma (-0,84 Prozent auf 170,95 CHF) und Amrize (-0,80 Prozent auf 43,26 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 193 581 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,831 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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