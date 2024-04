SIX-Handel: SMI am Montagmittag in der Gewinnzone

Der SMI notiert am Mittag im Plus.

Der SMI legt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 11 427,63 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,239 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,400 Prozent auf 11 425,10 Punkte an der Kurstafel, nach 11 379,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 11 430,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 375,12 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 676,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 207,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 342,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,72 Prozent auf 130,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,27 Prozent auf 42,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 256,80 CHF), Partners Group (+ 1,22 Prozent auf 1 286,50 CHF) und Alcon (+ 1,13 Prozent auf 75,02 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-2,99 Prozent auf 77,34 CHF), Novartis (-0,07 Prozent auf 86,04 CHF), Givaudan (-0,05 Prozent auf 3 914,00 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 518,00 CHF) und Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 93,14 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 150 331 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 250,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

