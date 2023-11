SIX-Handel: So performt der SMI aktuell

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,06 Prozent fester bei 10 387,96 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,159 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,120 Prozent tiefer bei 10 369,75 Punkten, nach 10 382,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 10 352,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 415,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 10 963,50 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der SMI mit 11 309,25 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Wert von 10 827,93 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,38 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 3,10 Prozent auf 108,00 CHF), Alcon (+ 2,82 Prozent auf 64,94 CHF), Sonova (+ 2,63 Prozent auf 214,40 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 71,42 CHF) und Lonza (+ 1,67 Prozent auf 316,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Roche (-3,09 Prozent auf 233,85 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 21,18 CHF), Holcim (-0,32 Prozent auf 55,74 CHF), Novartis (+ 0,15 Prozent auf 84,76 CHF) und Geberit (+ 0,36 Prozent auf 421,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 251 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,239 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

