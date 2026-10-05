SIX-Handel: So performt der SMI nachmittags

Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent fester bei 13 692,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,212 Prozent fester bei 13 689,92 Punkten in den Montagshandel, nach 13 660,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 813,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 654,16 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 507,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,36 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 69,64 CHF), Lonza (+ 1,49 Prozent auf 574,00 CHF), Galderma (+ 1,09) Prozent auf 162,30 CHF), Richemont (+ 0,67 Prozent auf 174,00 CHF) und Partners Group (+ 0,60 Prozent auf 604,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sika (-4,03 Prozent auf 176,40 CHF), Geberit (-0,89 Prozent auf 533,20 CHF), Amrize (-0,62 Prozent auf 30,61 CHF), Swiss Re (-0,46 Prozent auf 140,80 CHF) und Logitech (-0,28 Prozent auf 86,16 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 063 777 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,513 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at