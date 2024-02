SIX-Handel So steht der SPI am Nachmittag

So bewegt sich der SPI am vierten Tag der Woche.

Der SPI springt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent auf 14 653,60 Punkte an. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,964 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 14 672,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 653,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 640,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 721,16 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,309 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, stand der SPI bei 14 644,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, notierte der SPI bei 13 894,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der SPI mit 14 522,22 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,575 Prozent zu. 14 931,98 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ONE swiss bank (+ 10,91 Prozent auf 3,66 CHF), Spexis (+ 10,80 Prozent auf 0,28 CHF), Lalique (+ 5,88 Prozent auf 36,00 CHF), Dätwyler (+ 5,15 Prozent auf 183,60 CHF) und Idorsia (+ 4,93 Prozent auf 1,47 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-7,38 Prozent auf 0,35 CHF), SHL Telemedicine (-7,02 Prozent auf 5,30 CHF), Vontobel (-4,27 Prozent auf 51,60 CHF), Addex Therapeutics (-4,25 Prozent auf 0,08 CHF) und Meyer Burger (-3,11 Prozent auf 0,12 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 834 099 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,429 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Orascom Development-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 7,35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.at