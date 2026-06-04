SIX-Handel: SPI beendet den Handel mit Gewinnen

Am Donnerstagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag kletterte der SPI via SIX letztendlich um 0,77 Prozent auf 18 882,99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 18 752,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 739,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 752,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 951,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,908 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 392,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SPI mit 18 619,72 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Stand von 16 942,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 16,29 Prozent auf 17,70 CHF), Adval Tech (+ 12,00 Prozent auf 44,80 CHF), Idorsia (+ 9,77 Prozent auf 4,45 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,70 Prozent auf 20,50 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,67 Prozent auf 5,76 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil EvoNext (-13,51 Prozent auf 1,60 CHF), Burckhardt Compression (-11,84 Prozent auf 450,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF) und Perrot Duval SA (-8,09 Prozent auf 43,20 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 7 179 522 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,550 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at