SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus

Der SPI kletterte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 20 064,96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,483 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,052 Prozent leichter bei 20 012,76 Punkten in den Montagshandel, nach 20 023,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 096,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 982,26 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 19 326,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der SPI bei 18 452,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 16 628,85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,99 Prozent zu. Bei 20 370,23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 17,25 Prozent auf 10,06 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,89 Prozent auf 5,70 CHF), Adecco SA (+ 5,93 Prozent auf 18,40 CHF), SKAN (+ 5,11 Prozent auf 59,70 CHF) und EMS-CHEMIE (+ 4,77 Prozent auf 747,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil EvoNext (-9,05 Prozent auf 2,01 CHF), BVZ (-5,32 Prozent auf 1 780,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,17 CHF), Adval Tech (-3,95 Prozent auf 43,80 CHF) und Cicor Technologies (-3,61 Prozent auf 112,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 721 120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 293,939 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at