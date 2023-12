SIX-Handel SPI fällt mittags

Am Mittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 14 350,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,938 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,174 Prozent schwächer bei 14 349,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 374,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 320,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 350,19 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,445 Prozent aufwärts. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 13 867,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 492,19 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 07.12.2022, bei 14 019,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,18 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Talenthouse (+ 60,71 Prozent auf 0,01 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,44 Prozent auf 0,05 CHF), LEM (+ 3,70 Prozent auf 1 908,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,54 Prozent auf 102,50 CHF) und Zug Estates B (+ 2,60 Prozent auf 1 580,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ObsEva (-10,59 Prozent auf 0,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-9,67 Prozent auf 5,42 CHF), Idorsia (-9,64 Prozent auf 1,98 CHF), ASMALLWORLD (-8,33 Prozent auf 1,65 CHF) und Starrag Group (-6,67 Prozent auf 49,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 566 106 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,644 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at