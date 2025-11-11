SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das ASMALLWORLD-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,41 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,922 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,74 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 10.11.2025 auf 0,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,26 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD bezifferte sich zuletzt auf 11,86 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at