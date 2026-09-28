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SIX-Handel im Fokus 28.09.2026 12:26:57

SIX-Handel: SPI in Grün

SIX-Handel: SPI in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,25 Prozent auf 19 821,10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,442 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,605 Prozent stärker bei 19 890,91 Punkten, nach 19 771,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 935,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 783,42 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SPI noch bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 954,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 530,92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,65 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Calida (+ 9,83 Prozent auf 14,08 CHF), MCH (+ 3,29 Prozent auf 6,90 CHF), SKAN (+ 2,99 Prozent auf 68,90 CHF), Sonova (+ 2,82 Prozent auf 247,80 CHF) und Medacta (+ 2,81 Prozent auf 117,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-14,15 Prozent auf 8,98 CHF), ASMALLWORLD (-8,45 Prozent auf 0,65 CHF), Feintool International (-5,74 Prozent auf 11,50 CHF), Xlife Sciences (-5,05 Prozent auf 9,78 CHF) und Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 047 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 315,923 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ASMALLWORLD AG 0,69 6,15% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 178,00 -1,26% Barry Callebaut AG (N)
Calida AG 14,28 5,78% Calida AG
Curatis AG 18,00 -6,01% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,28 -3,39% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,40 -3,13% Feintool International AG (N) (FIH)
MCH 7,24 3,13% MCH
Medacta 114,00 0,88% Medacta
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,88 -11,64% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 386,00 -3,26% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17,60 -4,86% Schlatter Industries AG
SKAN 69,10 3,29% SKAN
Sonova AG 263,80 2,89% Sonova AG
UBS 43,12 -0,81% UBS
Xlife Sciences AG 9,80 -4,85% Xlife Sciences AG

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SPI 19 788,92 0,09%

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