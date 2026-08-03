Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Index im Blick 03.08.2026 12:26:47

SIX-Handel: SPI liegt im Plus

SIX-Handel: SPI liegt im Plus

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Montag.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,20 Prozent auf 20 201,26 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,492 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,277 Prozent fester bei 20 217,07 Punkten in den Montagshandel, nach 20 161,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 201,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 277,41 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI lag vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 551,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Stand von 16 525,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 14,96 Prozent auf 0,23 CHF), Clariant (+ 7,05 Prozent auf 9,80 CHF), Arbonia (+ 6,51 Prozent auf 4,09 CHF), Curatis (+ 5,39 Prozent auf 21,50 CHF) und Montana Aerospace (+ 5,17 Prozent auf 25,45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Idorsia (-6,21 Prozent auf 5,74 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-4,05 Prozent auf 284,00 CHF), Schlatter Industries (-3,78 Prozent auf 17,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,60 Prozent auf 5,35 CHF) und IVF HARTMANN (-3,53 Prozent auf 123,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 150 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306,026 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Arbonia AG 4,32 6,54% Arbonia AG
Clariant AG (N) 10,41 6,12% Clariant AG (N)
Compagnie Financiere Tradition S.A. 302,00 -3,21% Compagnie Financiere Tradition S.A.
Curatis AG 21,50 5,39% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,28 0,00% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,50 -4,35% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 6,03 -8,50% Idorsia AG
IVF HARTMANN AG 135,50 2,26% IVF HARTMANN AG
Logitech S.A. 90,82 2,18% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,23 9,52% MindMaze Therapeutics
Montana Aerospace 25,40 -0,78% Montana Aerospace
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 387,60 -0,26% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17,80 -3,78% Schlatter Industries AG
UBS 45,58 -0,18% UBS

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SPI 20 217,29 0,28%

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