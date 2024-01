SIX-Handel: SPI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent stärker bei 14 641,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,958 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,442 Prozent stärker bei 14 633,20 Punkten in den Handel, nach 14 568,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 633,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 645,00 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SPI 14 578,66 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der SPI bei 13 701,44 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.01.2023, einen Stand von 14 447,50 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,493 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 14 743,38 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Spexis (+ 8,11 Prozent auf 0,20 CHF), Temenos (+ 4,77 Prozent auf 85,14 CHF), Montana Aerospace (+ 2,73 Prozent auf 18,06 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 2,72 Prozent auf 34,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 2,50 Prozent auf 1,64 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ObsEva (-9,71 Prozent auf 0,03 CHF), ONE swiss bank (-5,92 Prozent auf 2,86 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,87 Prozent auf 8,12 CHF), COLTENE (-2,48 Prozent auf 59,00 CHF) und Molecular Partners (-2,44 Prozent auf 4,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 694 557 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI verzeichnet die Implenia-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at