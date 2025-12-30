SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basilea Pharmaceutica-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 41,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,184 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 1 330,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica bezifferte sich zuletzt auf 678,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at