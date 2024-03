SIX-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im SPI

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent höher bei 15 387,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,994 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,158 Prozent auf 15 397,64 Punkte an der Kurstafel, nach 15 373,41 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 387,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 415,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, einen Stand von 14 770,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 657,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wurde der SPI mit 13 695,98 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 452,41 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Meyer Burger (+ 12,77 Prozent auf 0,05 CHF), Molecular Partners (+ 7,39 Prozent auf 3,71 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,00 Prozent auf 0,09 CHF), INTERROLL (+ 3,73 Prozent auf 2 920,00 CHF) und Swisscom (+ 2,66 Prozent auf 517,20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-4,36 Prozent auf 276,70 CHF), Idorsia (-3,26 Prozent auf 1,69 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,81 Prozent auf 7,60 CHF), DocMorris (-1,96 Prozent auf 79,90 CHF) und Ascom (-1,90 Prozent auf 7,74 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 522 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,596 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Orascom Development-Aktie weist mit 4,78 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie an.

Redaktion finanzen.at