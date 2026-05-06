Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Kursentwicklung im Fokus
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06.05.2026 12:26:53
SLI aktuell: SLI am Mittag im Plus
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 2,25 Prozent stärker bei 2 141,20 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,925 Prozent höher bei 2 113,43 Punkten in den Handel, nach 2 094,07 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 147,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 110,96 Punkten erreichte.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,70 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SLI mit 2 067,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der SLI 2 154,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 983,29 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,455 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 6,82 Prozent auf 186,30 CHF), Richemont (+ 6,10 Prozent auf 155,65 CHF), Amrize (+ 4,98 Prozent auf 43,19 CHF), Sika (+ 4,48 Prozent auf 148,15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 4,28 Prozent auf 181,65 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-5,91 Prozent auf 54,78 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 79,98 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 669,00 CHF), Lindt (+ 0,64 Prozent auf 9 415,00 CHF) und Schindler (+ 0,96 Prozent auf 274,60 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 223 760 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,995 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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