SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der SLI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 1 872,70 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,174 Prozent höher bei 1 870,06 Punkten, nach 1 866,82 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 872,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 877,07 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,246 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 01.02.2024, einen Stand von 1 797,22 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 01.12.2023, einen Stand von 1 720,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Stand von 1 762,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,19 Prozent nach oben. Bei 1 877,07 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell UBS (+ 1,03 Prozent auf 25,47 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 258,00 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 92,59 CHF), Swatch (I) (+ 0,86 Prozent auf 210,40 CHF) und Holcim (+ 0,86 Prozent auf 72,72 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-11,29 Prozent auf 264,00 CHF), ams (-4,83 Prozent auf 1,28 CHF), Sandoz (-0,33 Prozent auf 27,37 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 800,00 CHF) und Schindler (-0,13 Prozent auf 232,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 114 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,498 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at