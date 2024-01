SLI aktuell: SLI mittags in der Gewinnzone

Mit dem SLI geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 1 824,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,170 Prozent höher bei 1 823,92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 820,82 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 829,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 821,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 1 776,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, stand der SLI bei 1 618,14 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 1 780,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,37 Prozent auf 1 167,50 CHF), Alcon (+ 1,88 Prozent auf 66,24 CHF), SGS SA (+ 1,43 Prozent auf 80,92 CHF), Swatch (I) (+ 1,24 Prozent auf 204,80 CHF) und UBS (+ 1,05 Prozent auf 25,94 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-1,19 Prozent auf 3 641,00 CHF), Zurich Insurance (-0,92 Prozent auf 439,90 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 430,90 CHF), Schindler (-0,60 Prozent auf 213,80 CHF) und Nestlé (-0,59 Prozent auf 98,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 168 065 Aktien gehandelt. Mit 273,500 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,49 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at