SLI aktuell: SLI mittags mit Abgaben

Der SLI fällt am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,26 Prozent auf 1 773,25 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,308 Prozent leichter bei 1 772,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 777,89 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 778,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 771,24 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,485 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, betrug der SLI-Kurs 1 714,81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, stand der SLI bei 1 725,28 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 1 639,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 5,48 Prozent zu Buche. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,10 Prozent auf 350,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 293,20 CHF), Alcon (+ 0,52) Prozent auf 65,80 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 508,80 CHF) und VAT (+ 0,10 Prozent auf 417,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,98 Prozent auf 77,58 CHF), ams (-2,31 Prozent auf 2,20 CHF), Richemont (-1,53 Prozent auf 115,75 CHF), Swatch (I) (-1,22 Prozent auf 225,90 CHF) und Temenos (-0,77 Prozent auf 77,44 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 015 184 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 265,152 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at