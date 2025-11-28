Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Marktbericht
|
28.11.2025 09:29:11
Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 4 793,20 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,016 Prozent stärker bei 4 788,88 Punkten in den Handel, nach 4 788,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 788,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 794,39 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,62 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 787,16 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 4 581,75 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Stand von 4 294,93 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 53,95 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 57,48 CHF), BP (+ 0,58 Prozent auf 4,50 GBP), Rolls-Royce (+ 0,52 Prozent auf 10,64 GBP) und BAT (+ 0,35 Prozent auf 43,55 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-0,69 Prozent auf 17,30 GBP), RELX (-0,66 Prozent auf 30,15 GBP), Enel (-0,63 Prozent auf 8,86 EUR), Nestlé (-0,49 Prozent auf 79,53 CHF) und Allianz (-0,46 Prozent auf 370,10 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 379 844 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 352,446 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
