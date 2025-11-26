Siemens Aktie
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus
Zum Handelsschluss gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,11 Prozent auf 4 795,37 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 798,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 748,97 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 783,74 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 26.08.2025, mit 4 562,45 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 4 291,52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 495,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,78 CHF), Allianz (+ 1,74 Prozent auf 373,40 EUR), Airbus SE (+ 1,51 Prozent auf 204,90 EUR) und HSBC (+ 1,31 Prozent auf 10,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-1,01 Prozent auf 30,28 GBP), Diageo (-0,98 Prozent auf 17,17 GBP), Unilever (-0,68 Prozent auf 45,21 GBP), Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,58 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 312,90 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 27 810 806 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
